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В Израиле протесты из-за локдауна переросли в столкноверия с полицией

Политика
14:00, 12 июля 2020

В Израиле протесты из-за локдауна переросли в столкноверия с полицией
Global Look Press
Global Look Press

В столице Израиля Тель-Авиве 11 июля прошли массовые акции протеста. Десятки тысяч людей вышли на санкционированную акцию, чтобы выразить недовольство экономической политикой правительства в период пандемии, пишет RTVi.

Протестующие требовали помочь людям, которые из-за пандемии лишились средств к существованию, потеряв работу. Безработица в результате пандемии в стране выросла до 20%.

Точечные претензии стали частью общенационального протеста Израиля. Отличительным атрибутом актуальных акций стала черная ткань на головах демонстрантов. Она как бы стала символом траура по умирающей демократии, поскольку страной управляет человек, обвиняемый в коррупции. Рейтинг премьер-министра Биньямина Нетаньяху упал с 74% до 46%.

Из санкционированной акция перешла в стихийные протесты. Часть протестующих начала перекрывать центральные улицы города. Также начались столкновения с полицией: некоторые протестующие бросали в правоохранителей камни и бутылки с водой. Горели мусорные баки и пострадало окно одного из банков.

В результате было задержано 19 человек, уличенных в нарушении порядка.

Сегодня правительство обещало подготовить план адресной помощи для пострадавших от локдауна и начать первые выплаты с 15 июля.

Рубрика: Политика

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