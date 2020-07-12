В Беларуси сняли с эфира ведущую, которая осудила задержания митингующих

Ведущая «Беларусь-1» Катерина Пытлева уволилась с телеканала, поскольку ее сняли с эфира за критическое высказывание на своей странице в Facebook.

Пытлева высказалась, что не одобряет оскорбления и жестокие задержания в отношении граждан, которые выходят на мирный протест.

На следующий день после публикации председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт на встрече с сотрудниками телеканала заявил о недопустимости «нарушения корпоративной этики» подобными высказываниями. Программу Пытлевой сняли с эфира, хотя до ее ухода в отпуск оставалось еще три выпуска. В связи с этим журналистка решила оставить должность, пишет TUT.by.

Ранее с «зачистками» за критические высказывания в адрес действующих властей столкнулись редакции телеканалов ОНТ и СТВ в Беларуси.

Напомним, что 9 августа в стране состоятся выборы президента, где вновь свою кандидатуру выдвинул действующий президент Александр Лукашенко. Его основной противник, предприниматель Виктор Бабарико, сейчас находится под арестом.