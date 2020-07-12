Не такая уж и единая Россия – каток заехал не туда. Итоги недели одним предложением

Sobesednik.ru традиционно подводит новостные итоги недели в одном предложении на три тысячи знаков.

Феноменом этой недели стали спонтанные митинги в Хабаровском крае, показавшие, что есть ещё губернаторы в русских селеньях, за которых, оказывается, люди готовы выйти на улицы, открыто выступив против действующей власти, умудрившейся то ли нарочно, то ли случайно такого главу региона найти и невероятно наглым образом закатать в асфальт, что ни коим образом не могло устроить жителей региона, где после долгого неудачного опыта с губернатором Шпортом из ЕР люди вопреки воле Москвы выбрали себе Фургала, вполне оправдавшего их ожидания, и даже если митинги по вполне понятным причинам постепенно сойдут на нет, когда Путин подпишет очередной указ об утрате доверия (только вот доверие-то выражал не президент, а люди), а в субъект сбросят очередного парашютиста-временщика, у него будут очень неплохие шансы улететь обратно по той же траектории,

но отказ от всяких попыток внятного разговора с жителями Хабаровского края, кажется, вполне вписывается в общий тренд: поправки приняты, президент обнулен — самое время сорвать маски и начать откровенное давление на неугодных, одним из которых (что довольно странно) стал бывший журналист Иван Сафронов, хоть и писавший иногда довольно острые материалы, но все же вполне державший себя в рамках профессии и вовсе не поносивший власть, — увидеть такого человека с заломанными руками под конвоем ФСБ было довольно неожиданно, и если ему угрожает срок в 20 лет по весьма сомнительному обвинению в госизмене, то всем остальным журналистам, пишущим не по методичкам из Кремля, вполне стоит испугаться, хотя и не им одним,

ведь после ожидаемо огромных штрафов ФБК угроза нависла и над другими оппозиционными активистами: началось всё с Верзилова, акций которого, видимо, настолько испугались, что на время обнуления спрятали в СИЗО, а после выхода затерроризировали обысками вплоть до квартиры маминой подруги, затем следователи СК по особо важным отправились копаться в белье сотрудников «Открытой России» и «МБХ Медиа», прикрывшись фиговым листом в виде дела ЮКОСа, к которому, например, Юлия Галямина не имеет даже косвенного отношения, — очевидно, это результат кампании «НЕТ!» против путинских поправок, хотя намеченная ими акция 15 июля едва ли вызовет большой резонанс — её пока не поддержал никто из серьезных оппозиционеров — это, скорее, вызов системе, уже, кажется, настроившейся провести выборы в Госдуму по образу и подобию плебисцита, обеспечив себе все возможности для грязной игры.