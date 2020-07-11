15 тысяч человек вышли в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске

Жители Хабаровского края вышли на акции протеста после ареста губернатора Сергея Фургала. По оценке издания DVhab, в митинге в Хабаровске приняли участие 15-20 тысяч человек.

Пользователи в соцсетях пишут, что сотрудники полиции не применяют силовых методов против толпы. Протестующие скандируют «Москва, уходи», «Свободу Фургалу», «Фургал — наш выбор», пишет «Новая газета».

Зампредседателя краевого правительства Владимир Хлапов призвал собравшихся действовать в рамках закона. Также шествия в поддержку Фургала прошли в Комсомольске-на-Амуре.

Сергея Фургала задержали 9 июля по подозрению в убийстве предпринимателей в 2004-2005 годах. Сам он вину не признает.