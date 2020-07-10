Снижение одобрения Мишустина среди молодежи компенсирует его рост среди пожилых

По данным серии опросов «Левада-Центра», с момента назначения Михаила Мишустина председателем правительства в январе этого года одобрение его действий среди молодых людей от 18 до 24 лет снизилось с 47% до 39%. При этом в категории 55+ наблюдалось последовательное увеличение одобрения с 53% до 63%. В среднем среди всех опрошенных показатель вырос с 48% до 51%.

В других возрастных группах изменения показателя были менее радикальными: среди граждан от 25 до 39 лет сперва его действия одобряли 42%, а в июне — 44%. К такому же показателю в итоге пришла возрастная категория 40-54 года, хотя они изначально одобряли поведение премьера больше — 49%.

Как отмечают «Открытые медиа», наиболее драматическое падение рейтингов главы кабмина наблюдалось в апреле после ввода карантинных мер. Если к февралю рейтинги Мишустина шли вверх среди всех категорий, то начиная с марта они пошли вниз для всех кроме 55+. К апрелю общее одобрение снизилось до 46%, а среди 25-39 и вовсе до 33%, в группах 18-24 и 40-54 — до 40%.

По мнению заместителя директора «Левада-центра» Дениса Волкова, одобрение решений Мишустина в этот период напрямую связано с общим одобрением дейстий власти, а снижение обусловлено обрушением рубля и нефтяным кризисом. «У людей появилось ощущение, что сейчас всё будет дорожать, будет ухудшаться экономическое положение их семьи и страны в целом: очень похожая ситуация, как в кризисы 2008 и 2014 годов. Дальше уже был карантин, в апреле начались сокращения зарплат, переход на удалёнку, увольнения. Это экономический кризис, усиленный карантином», — объясняет он.

Рост же одобрения он объяснил «выходом из карантина, окончанием мер и вообще летом».

Среди наиболее критических к власти групп населения Волков выделил продвинутый городской класс, хотя отметил, что в «социально-уязвимых группах населения» «раздражения и злоба» куда сильнее. Также он обратил внимание, что одобрение Мишустина среди состоятельных людей (с доходом выше среднего) выросло с 49% до 61%: по его словам, это чаще всего бюджетники и госслужащие, о которых власть «больше заботится».