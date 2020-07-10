"Никому не советую оказывать давление на следствие": Нарышкин о деле Сафронова

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин отрицает, что дело бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова связано с его профессиональной деятельностью.

«Первое — я высоко оцениваю профессионализм сотрудников российской контрразведки. Второе — задержание и предъявление обвинения ни в коем случае не связано с профессиональной деятельностью фигуранта. И третье — я никому не советую оказывать давление на следствие, а уж тем более на суд», — приводит его слова ТАСС.

«То есть Нарышкин говорит, что никаких публичных доказательств не будет», — интерпретирует в своем Twitter заявление главы ведомства главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов.

Напомним, что Сафронова обвиняют в госизмене путем передачи секретных сведений чешской разведке. По данным «Коммерсанта», эти данные ФСБ передала возглавляемая Нарышкиным СВР. Как считают разведчики, журналист в 2017 году передал некие данные человеку, находившемуся в Чехии и этот человек, «возможно», работал на разведку. Сам журналист и его коллеги уверены, что обвинение связано с его журналистскими работами. Главным требованием сообщества СМИ является открытое разбирательство и публичное предоставление доказательств вины Сафронова.