Журналиста Бабченко внесли в список причастных к делам об экстремизме

Эмигрировавший из России в Украину журналист Аркадий Бабченко внесен в реестр фигурантов дел об экстремизме и терроризме, пишет «Новая газета». Внесение Росфинмониторингом произошло в 13:00 по московскому времени.

Напомним, Бабченко в 2018 году, находясь в Украине, инсценировал свою смерть. Так СБУ пытались вычислить людей, готовивших покушение на журналиста и других его коллег.

Теперь Бабченко не сможет выполнять любые банковские операции на территории России. Ранее он периодически публиковал в соцсетях среди своих подписчиков данные российских карт и онлайн-кошельков для сбора средств на работу.