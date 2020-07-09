"Невинные жертвы выдуманной "правды": Кадыров обвинил Запад в убийстве Умарова

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал данные об убийстве в Австрии выступавшего с его последовательной критикой чеченского блогера Мамихана Умарова.

Напомним, он был застрелен недалеко от Вены. По данным СМИ, контракт на его убийство был заключен в Чечне. Из-за возможного политического следа к расследованию была подключена австрийская контрразведка. Уже задержаны два предполагаемых исполнителя преступления.

По словам Кадырова, Умаров был убит западными спецслужбами, на которые он якобы работал «против России, и в частности, меня», пишет он в своем Telegram-канале.

«Глашатаи получают плату за свою работу (донаты, пособие — называйте как хотите!), а потом их убивают как, якобы, невинных жертв выдуманной "правды". И все это под маской идеалов человечества, демократии...», — продолжает он, уверяя, что все люди, которые идут по этому пути «стали и станут жертвами [иностранных] спецслужб»: «Стоит правозащитникам начать "переживать" за чью-то жизнь, как она вскоре обрывается».

Причастность к убийству своего оппонента Кадыров отрицает, заявляя, что никаких официальных свидетельств этому предъявлено не было: «Снова убедился в предвзятости информационной машины, которая раскрутила версию о моей причастности, не имея официальных заявлений следственных органов», — сетует глава Чечни.