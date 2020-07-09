Медведев рассказал о различиях работы президентом и председателем правительства

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев дал совет тем, кто хочет стать президентом. Также он рассказал об отличиях работы президентом и председателем правительства.

«В любой должности, а тем более в должности президента, самое главное — это работать по-серьезному, принимать взвешенные решения, ответственно относиться к своим обязанностям. Мне кажется, это главное качество для любого человека. Работоспособность и сила воли для того, чтобы достигнуть успехов. И на государственной должности, и в любой другой деятельности. Вот такой лайфхак», — говорит Медведев в интервью «Комсомольской правде».



Работу президента он назвал самой сложной работой, т.к. она подразумевает ответственность за всю страну. В то же время Медведев считает, что в обязанностях премьер-министра больше тяжелой рутины, чем на должности президента.



«Заместитель председателя Совета безопасности — это все-таки немножко другая работа. Я еще не так долго этим занимаюсь. Тут тоже есть и свои вызовы и свои сложности», — рассказал он.

Среди наиболее сложных моментов на посту премьера Медведев выделяет экономические кризисы, санкции и принятие непопулярных решений, таких как повышение пенсионного возраста.

«Ну вот сейчас — цены на энергоносители и коронавирус. А некоторое время назад, когда я был председателем правительства, — цены на энергоносители, которые тоже вместе с другим сырьем ушли вниз, и санкции, введенные в отношении нашей страны», — уточнил зампредседателя Совбеза.

Однако, по словам Медведева, Россия приспособилась к санкциям, и все эксперты, в том числе западные, признали, что эти меры почти никак не повлияли на экономику страны.