Военно-воздушные силы ОАЭ уничтожили турецкую военную технику на авиабазе Аль-Ватыя

Самолеты в ночь с 5 на 6 июля нанесли удар по авиабазе Аль-Ватыя, которая находится в 140 километрах на юго-запад от Триполи. Про это рассказали СМИ, ссылаясь на источник среди турецких высокопоставленных лиц.

Сообщается, что была уничтожена военная техника, а именно три зенитно-ракетных комплекса MIM-23 Hawk Турции и находящиеся там же средства РЭБ и РЛС Украины.

Представитель операции «Вулкан гнева» Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Абдулмалик ан-Медени заявил турецкому ресурсу «Dunya Bulteni» о том, что он подозревает в этом налете причастность ВВС Объединенных Арабских Эмиратов. Он указал, что в операции были задействованы Mirage 2000-9, вылетавшие с египетских аэродромов.

В Абу-Даби действительно стоят на вооружении истребители, которые были созданы для преодоления ПВО на низких высотах, а также способные наносить точечные удары по целям независимо от погодных условий или времени суток.