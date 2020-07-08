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Вещание российского телеканала RT в Литве запретили из-за санкций против Киселева

Политика
19:43, 08 июля 2020

Вещание российского телеканала RT в Литве запретили из-за санкций против Киселева
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Трансляция телеканалов RT, его версии в HD, RT Spanish, RT Documentary и RT Documentary HD запрещена на территории Литвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комиссии по радио и телевидению Мантаса Мартишюса.

Их вещание в Литве будет прекращено в четверг, после того как решение регулирующего органа будут опубликованы.

По словам Мартишюса, блокировка происходит не из-за содержания российского канала, а в связи с тем, что против генерального директора RT Дмитрия Киселева Советом Евросоюза были введены санкции: «С учетом рекомендаций МИД комиссия решила остановить ретрансляцию на территории Литвы пяти программ RT», — пояснил чиновник.

Напомним, что ведущий программы «Вести недели» не сумел в 2017 году оспорить введенные против него санкции в ЕСПЧ. Их причиной послужила позиция Киселева по Крыму и непризнанным Донецкой и Луганской республикам: он поддержал присоединение полуострова к России и «ввод российских войск на Украину».

Теги: #Санкции

Рубрика: Политика

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