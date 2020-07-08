Валерий Рашкин о выигранном в ЕСПЧ иске: "Володин должен извиниться и заплатить"

Депутат Госдумы Валерий Рашкин выиграл в ЕСПЧ иск у спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина. Суд в Старсбурге признал неправомерным решение районного суда Саратова от 2010 года, который обязал Рашкина выплатить Вячеславу Володину, тогда – просто депутату от Саратовской области – 1 млн рублей по иску о защите чести и достоинства. Теперь Валерию Рашкину положены 7,8 тысяч евро.

Валерий Рашкин

– Валерий Федорович, напомните, чем именно вы обидели г-на Володина?

– Ничем. Выступая на митинге, я говорил о том, кто разрушил Советский Союз. Говорил в обобщенной форме: Ельцины, Путины, Володины. Наши суды посчитали, что тем самым я опорочил честь и достоинство Вячеслава Володина. Хотя в РФ Володиных, скажем так, очень много, его адвокаты, подавая на меня иск, посчитали, что это именно он. И суд, учитывая наши суды в России, которые, когда подают иски такие большие люди, когда этим занимается партия власти и имеется телефонное право, встали на сторону Володина и постановили мне выплатить ему миллион рублей.

– Выплатили?

– Все до копейки, как законопослушный гражданин, Володину лично. Кое-что из имущества пришлось продать, из зарплаты откладывал, выплатил. Но, изучив наше законодательство, я установил, что имею право как политик свободно высказывать свое мнение. Это гарантировано нашей Конституцией и нашим законодательством. Только, к сожалению, наше законодательство не всегда совпадает с решениями судов. Там 100% все в сторону Путина, его команды и «Единой России». Поэтому я решил обратиться в ЕСПЧ. Фактически, я подал иск на решения судов РФ. Вот, собственно, и суть конфликта.

– Как несложно посчитать, дело длилось 10 лет. Что происходило все это время?

– Я пытался доказать, что гражданин РФ независимо от того, оппозиционер он или нет, депутат или нет, имеет право высказываться, тем более по таким темам. Пытались всячески это дело замять. Оно было на подходе уже через три года, потом прошло еще пять лет, говорили: вот-вот будет. Но правительство России всячески препятствовало. Ведь в Стасбурге я боролся уже не с Володиным, а с российским судопроизводством. Туда засылались доклады правительства, что Рашкин под санкциями и не выполняет решения и законы ЕС. Поэтому не надо рассматривать по сути мою жалобу. Но отдаю должное ЕСПЧ – они отмели все, что не касается дела и в конце концов приняли решение в мою пользу.

– А как быть с той самой поправкой о верховенстве российского права над международным?

– Объясняю всем: все решения ЕСПЧ соответствуют законодательству РФ. Если закон ратифицирован, например закон о борьбе с терроризмом. Или – закон о борьбе с коррупцией. Он ратифицирован, но есть нормы, которые не введены в наше законодательство. Допустим, ст. 20 Конвенции ООН по борьбе с коррупцией. В этой части решения Страсбурга не распространяются. Но законодательство о политических свободах, праве голоса и свободе собраний полностью ратифицировано и вписано в законодательтство РФ. Поэтому решение ЕСПЧ по моему делу окончательное и законное на территории РФ. Никаких нюансов здесь нет.

– Володин может его обжаловать?

– Уже не Володин, РФ может подать в президиум ЕСПЧ. Но на основании вынесенного решения законопослушный Володин обязан просто его выполнить и извиниться передо мной.

– И выплатит, как вы считаете?

– Он уже высказался, что я компенсацию по иску беру из бюджета. Докладываю: когда я готовил иск в Страсбург, я изучил законодательство. Согласно ему, к сожалению, у нас прописана норма, что истец, выигравший в ЕСПЧ, требует возврат средств, которые он выплатил истцу по проигранному делу в России, то есть я – Володину, то их мне выплачивают из бюджета РФ. То есть не сам Володин, а государство. Поэтому тот миллион, который я выплатил Володину, я указывать не стал. Только прописал затраты, которые я понесу в связи с судебным разбирательством.

Кстати, пока оно шло, я внес поправки в наше законодательство, чтобы, если в ЕСПЧ физлицо проиграло, компенсацию выплачивало не государство, а тот чиновник, что проиграл. Потому что подавляющее большинство нарушителей закона с применением админресурса гнут через колено суды, и они выносят неправосудные решения в пользу чиновника. Страсбург это поправляет, но выплачивают не они, а государство.

Поправки рассматривались – «Единая Россия» отклонила. Суды, АП и правительство тоже, к сожалению, дали на них отрицательное заключение. И я понимаю, почему. Если бы они были приняты, то каждый чиновник, губернатор, депутат от партии власти – тот, у кого есть админресурс и давление на суды, они бы понимали, что после ЕСПЧ они все это будут выплачивать из своего карманы, да еще и с процентами. Так что все претензии ко мне, что по иску мне будет выплачиваться из бюджета – от лукавого.