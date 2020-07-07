Фигуранты "Нового величия" снова остались без сроков

Слушание по делу «Нового величия», во время которого должны были запросить сроки для фигурантов, в очередной, 10 или 11 раз было перенесено. На этот раз на 14 июля.

– Мы уже сбились со счета, – сказал папа Ани Павликовой Дмитрий.

Анна Павликова

Пресс-служба Люблинского суда объявила об отмене заседания из-за якобы невозможности доставить в суд двоих фигурантов за 2 часа до заседания. Но затем адвокат Марии Дубовик Максим Пашков сообщил, что суд состоится.

Мария Дубовик

– Они специально так делают, чтобы никому ничего не было понятно, – высказалась мама Марии Наталья Савостьянова.

Чуть позже выяснилось, что двое фигурантов, находящихся а СИЗО, действительно, заболели. Об этом сообщил Дмитрий Павликов. Но люди, пришедшие поддержать фигурантов и их родных, пришли к общему мнению, что от таких переносов ничего хорошего ждать не приходится.