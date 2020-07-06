Сергей Ежов: Обвиняется журналистика. Почему я вышел к зданию ФСБ на Лубянке

В этот понедельник, 6 июля, в Пскове вынесли приговор нашей коллеге Светлане Прокопьевой. Хотя ее уголовное преследование – это и есть преступление. Как минимум, преступление против права говорить правду.

Я пришел на Лубянку и развернул плакат «ФСБ — не редактор. Журналист — не террорист». С ним я простоял несколько секунд, после чего несколько часов провел в автозаке и отделении полиции. Аналогичный путь повторили еще 16 человек, включая корреспондентов «Медузы», «7x7», «Таких дел», «Новой газеты» и других изданий. Нас задержали за одиночные пикеты, которые вообще-то не требуют согласования.

Столичные журналисты на прошлой неделе выступали в защиту своей коллеги из Пскова Светланы Прокопьевой. Ее обвинили по звучащей страшно статье – «Оправдание терроризма». Прокуратура потребовала для Прокопьевой 6 лет колонии и запрет на профессию. Но даже когда суд решил оставить эту смелую женщину на свободе, приговорив ее к штрафу в полмиллиона рублей, менее постыдным ее дело не стало.

Основанием для преследования Прокопьевой стала ее колонка для местной редакции «Эха Москвы». Она рассуждала о причинах, толкнувших 17-летнего парня на подрыв в здании УФСБ по Архангельской области. Этот теракт случился в 2018-м и вызвал широкий резонанс. И уже тогда было понятно, что попытки разобраться в мотивах бомбиста и причинах, толкнувших его на этот отчаянный шаг, рискуют быть растолкованы как попытки его оправдать. В законодательстве за последние годы появилось множество ловушек для СМИ и блогеров.

Со Светланой так и произошло. Она всего лишь высказала мнение, что в подобных терактах виновны политики и силовики. Что государство своими репрессиями провоцирует ответное насилие. Это и было расценено как оправдание терроризма.

ФСБ, Следственный комитет и суд хотят решать, что журналистам писать и как. Хотят трактовать наши слова так, как им взбредет в голову. Именно поэтому журналисты, включая меня, и протестуют против дела Прокопьевой. Дело не только в ней. Дело – в нашем праве анализировать, свободно искать, получать и распространять информацию. Чтобы в конечном счете проблемы не закупоривались, а озвучивались И, следовательно, имели больше шансов быть решенными, а не приводили бы к трагедиям. Таким, как в Архангельске два года назад, и – многократно в истории России на протяжении нескольких веков.