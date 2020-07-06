Адмирал Кравченко посчитал заявление Киева о военных действиях несерьезным

Командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил о подготовке военно-морских сил Украины к атаке российской армии. Командующий Черноморским флотом (1996-1998) и начальник главного штаба ВМФ России (1998-2005) адмирал Виктор Кравченко счел данное заявление несерьезным. Об этом пишет «РИА Новости».



Боевой состав военно-морских сил Украины в основном представлен катерами, которых будет недостаточно, чтобы нанести серьезный урон российской инфраструктуре, заявляет Кравченко. Адмирал также уточнил, что российские специалисты, тем не менее отслеживают действия Украины и принимают соответствующие меры.



Член международного комитета Совфеда Алексей Кондратьев счел заявление Киева провокацией. Он подчеркнул необходимость учитывать два аспекта. Во-первых, постоянные заявления украинских властей о «российской агрессии». Во-вторых, возможности проведения СБУ точечных операций диверсионными и террористическими методами против России.



В своем заявлении Неижпапа также отметил, что Украина намерена «вернуть» Крым.