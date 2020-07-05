Полная шляпа или удав, проглотивший легитимность? Итоги недели одним предложением

Sobesednik.ru традиционно подводит новостные итоги недели в одном предложении на три тысячи знаков.

«Победа? Победу — ты сказал? Магистр Оби-Ван, это не победа. Сетями темной стороны наш мир окутан. Война клоническая началась» — прокомментировал бы классик слова г-на Пескова про «триумфальный референдум о доверии Путину» или разъяснения прокремлевского политолога Алексея Чеснакова, по мнению которого, — это «активный мандат на преобразование государства», выданный президенту, вот уже в четвертый раз пребывающему на своем нулевом сроке, но для понимания таких вещей, слава прописанному в Конституции Богу, не нужно быть мастером джедаем: сам за себя говорит и формат проведенного плебисцита, больше напомнившего аккламацию, и объем фальсификаций, составивший по разным подсчетам математиков от 22 до 27 млн голосов, разумеется, «за» (это примерно 2-3 Беларуси),

— а если обсуждать официальный итог одобрения — 78% —то не стоит забывать, что были проигнорированы все правила приличия в вопросе агитации, которая оказалась безграничной и только в одну сторону, а также про повсеместный подкуп избирателей, государственное насилие над бюджетниками и околобюджетниками и сомнительную легитимность мероприятия в целом, особенно в период эпидемии, ведь после объявления итогов все это в сумме позволило многим независимым политологам и экспертам сделать вывод если не о поражении Кремля, то как минимум об отказе от условно честной борьбы, что, разумеется, отразилось и на оппозиции, которая, кажется, в первый раз за многие годы после выборов не упала духом, а наоборот, уверена в своих силах и уже начала понемногу продвигать кандидатов на осенние выборы,

— пока власти проверяют мороженое и радугу на пропаганду гомосексуализма и пытаются убедить россиян, что плебисцит был самым честным в мире, абсолютно безосновательно обвиняя крупнейшее движение общественных наблюдателей «Голос» в фальсификации жалоб и «токсичности», пытаясь обелить ЦИК, устроивший голосование на пеньках и за гаражами, и дискредитировать любой реальный контроль за выборами, в ходе которых теперь можно ломать конечности журналистам — обычное дело, «бывает»: просто полицейский устал, — объясняет нам Беглов, а пропаганда тем временем бежит впереди паровоза, записывая корреспондента «Медиазоны» во враги народа: мол, Френкель это всё сам подстроил и сам же себе сломал плечо, а там, кто его знает, может на УИК пришел со сломанным, просто ожидая удобного случая опорочить МВД,

— не он первый, СМИ ещё долго не перестанут писать о вопиющем случае псковской журналистки Светланы Прокопьевой, посмевшей предположить, что на государстве и силовых структурах порой тоже лежит доля ответственности за совершаемые людьми преступления: ведомство тут же обвинило её в оправдании терроризма и теперь прокурор на основании сфальсифицированной экспертизы требует для журналистки шесть лет колонии и запрет на профессию на 4 года, за то, что она просто высказывала мнение, просто делала свою работу, шесть лет за слова о ФСБ, одним только этим судебным процессом угрожающей существованию в России не только абстрактной свободы слова, но и вполне осязаемой журналистики мнений, мнений, противоречащих нарисованной спецслужбами картине мира, в котором посадить можно не только за репост, но даже за радугу, и в котором мало кто, кроме них самих, захочет жить.