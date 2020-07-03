Суд потребовал от юристов ФБК оплатить затраты МВД на митингах 2019 года

В Москве Симоновский районный суд потребовал от юристов Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь и Георгия Албурова выплатить 4,7 миллиона рублей в качестве компенсации затрат МВД на столичных митингах летом прошлого года. Об этом пишет «МБХ медиа».

Напомним, в июле и августе 2019 года граждане столицы выходили на несогласованные акции протеста в связи с недопуском независимых кандидатов на выборы в Московскую городскую думу.

Суд установил, что именно Соболь и Албуров были организаторами протестных мероприятий и якобы из-за них были привлечены для поддержания общественного порядка 5 326 сотрудников силовых ведомств и 3 801 единица транспорта.

Изначально полиция хотела получить от оппозиционеров 18 миллионов рублей, затем сумма снизилась до 6 миллионов и по итогу суд взыскал 4,7 миллиона.

Ранее с сотрудников ФБК взыскали более 2 миллионов рублей Мосгортранс и ГБУ «Автомобильные дороги» за дополнительные расходы из-за организации массовых мероприятий.