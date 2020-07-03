Кремль не смог объяснить, чего руководству страны удалось добиться за 20 лет

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков затруднился ответить, по каким показателям стоит оценивать достижения России, которые демонстрировали бы успешное преодоление последствий развала Советского союза.

Отвечая на такой вопрос журналистов, Песков заявил, что для этого «наверняка можно ориентироваться на целый ряд цифровых показателей», однако не смог назвать их и не стал уточнять, пояснит ли он это позднее. Об этом сообщают «Ведомости».

По его словам, чтобы иметь представление об устойчивости государственной системы страны, нужно опираться на «то, о чем в целом говорил президент». Тот факт, что выражение президента: «У нас многое, как говорят в народе, сделано на "живую нитку"», – уже было им использовано в начале его первого срока, а также в 2011 году, представитель Кремля объяснил незначительностью с исторической точки зрения такого промежутка времени. По его словам, «для полноценного становления, укрепления и цементирования основ любого государства» требуется куда больше времени, а конституционная реформа в этом процессе якобы поможет.

Он также заявил, что Кремль не намерен «принимать во внимание» критические высказывания иностранных организаций по вопросу поправок в Конституцию, отмечает «Интерфакс».