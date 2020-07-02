Жительницу Новодвинска оштрафовали на 30 тысяч за двойное голосование

В Архангельской области штрафом завершился эксперимент с голосованием для жительницы города Новодвинска. Она смогла проголосовать по поправкам в Конституции на прошедших выборах дважды.

По словам источника «Интерфакса», эта выходка обошлась местной жительнице в 30 тысяч рублей штрафа. Такое решение принял Архангельский областной суд.

Женщина сначала проголосовала на выездной комиссии на заводе, где трудится, а после смены пошла на избирательный участок по месту прописки и там же использовала еще один бюллетень.