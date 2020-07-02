Навальный призвал к мобилизации наблюдателей на региональных выборах

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный назвал результаты голосования по поправкам к Конституции «рекордом подделки голосов».

«Проснулся и узнал, что за обнуление Путина аж 78% нарисовали. То есть даже больше, чем на президентских выборах 2018 года (76%)», — цитирует политика Znak.com.

При этом оппозиционер предложил не унывать по поводу прошедшего плебисцита, а готовиться к новым противоборствам с режимом.

«Лучшей реакцией на произошедшее будет не отчаяние и переживания, а мобилизация тысяч наблюдателей на эту осень и разгром "Единой России" на региональных выборах, где еще осталась хоть какая-то процедура и будут хоть какие-то кандидаты», — заявил Алексей Навальный.

Напомним, голосование по изменениям в основном законе государства проводились в условиях пандемии с 25 июня по 1 июля. По данным ЦИК, одобрение предложений по изменению достигло по факту 78%. Политолог Екатерина Шульман в эфире телеканала «Дождь» отмечала, что большая часть положительных голосов была собрана досрочно «теми, кому нужно было отчитаться».