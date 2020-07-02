Менее 2% проголосовавших в Чечне высказались против поправок, явка превысила 95%

В Чечне изменения Основного закона одобрили 97,92% участников голосования, против поправок высказались 1,94%.

Как сообщается на сайте избирательной комиссии республики, принятие поправок поддержали 97,92% проголосовавших (712909 человек), против конституционной реформы выступили 1,94% (14132).

«По данным обработки 100% протоколов УИК на Общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в Чеченской Республике явка составила 95,14 %», – указывается в сообщении.

Отмечается, что «жалоб и обращений от наблюдателей и участников голосования не поступало».

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что по итогам обработки 98,01% протоколов ЦИК сообщила о 78,05% одобривших поправки к Конституции РФ.