В движении "НЕТ!" решили обсудить итоги голосования на Пушкинской площади

Директор «Открытой России», один из лидеров движения «НЕТ!» Андрей Пивоваров заявил, что в 18:00 он будет находиться на Пушкинской площади и готов обсудить с «другими свободными людьми» результаты голосования по поправкам к Конституции.

«Подневольные бюджетники в избирательных комиссиях занимаются откровенными фальсификациями, чтобы нарисовать высокий процент голосов “за”. Тот фарс, который власти называют общенародным голосованием, не выражает ни мнение народа России, да и не имеет ничего общего с демократией, — заявил Пивоваров. — ЦИК и полиция закрыли глаза на любые нарушения … Сегодня — последний и самый главный день голосования. В этот день нельзя оставаться дома, нужно пойти и проголосовать против вечного Путина».

Он также обращает внимание, что единственная причина, по которой руководство страны инициировало все эти поправки, — обнуление президентских сроков Владимира Путина. По мнению Пивоварова, граждане, несогласные с реформой и выступающие против «вечного Путина» должны проголосовать «против», несмотря на то, что этот плебисцит не является честной процедурой.

«Мы не будем отчаиваться. Мы будем бороться и не дадим украсть наше будущее. Нет вечному Путину!» — пишет он.