Путин пришел без маски на избирательный участок

Президент России Владимир Путин продолжает пренебрегать противоэпидемиологическими рекомендациями. На этот раз он публично появился без маски на избирательном участке, где принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию.

Путин голосовал на участке, расположившемся в здании президиума РАН на юго-западе Москвы.

На видео, опубликованном ТАСС, видно, что президент без средств индивидуальной защиты показывает свой паспорт члену УИК, расписывается одноразовой ручкой, после чего направляется в кабинку, где делает выбор и опускает бюллетень в урну для голосования.

Отмечается, что других голосующих на участке во время визита Путина не было.

Ранее президент заверил, что сдает тесты на коронавирус примерно раз в три-четыре дня и все они показывают отрицательный результат. За отказ от использования СИЗов главу государства обвиняли в мачизме, как и руководителей других стран.

1 июля — последний день голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. Стартовал плебисцит 25 июня. При этом в Госдуме уже успели проголосовать за законопроект, опирающийся на обновленные пункты Конституции. Издания с новой редакцией основного закона стали поступать в книжные магазины уже весной.

Сейчас голосование уже окончено в Еврейской автономной области, Хабаровском крае и Приморье.