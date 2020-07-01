Поддержка на онлайн-голосовании ниже обычной, а жители Коми выступили против поправок

В ходе электронного голосования «за» одобрение принятия поправок в Конституцию проголосовали 62,02% принявших участие, а «против» — 37,97%.

Как сообщает в своем Telegram-канале заместитель председателя Общественной палаты Москвы, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, доля проголосовавших «против» поправок в Нижнем Новгороде превысила соответствующий показатель в столице: в Москве «за» проголосовали 62,33%, а в Нижнем Новгороде — 59,63% избирателей, воспользовавшихся возможностью проголосовать дистанционно.

Против реформы в столице электронно проголосовали 37,67%, а в Нижнем Новгороде — 40,31%.

Как ранее писал Sobesenik.ru, финальные экзитполы протестного движения «НЕТ!» показали, что в Москве поправки поддержали лишь 44,91%, а выступили против них 54,89%.

При этом, по данным ЦИК, которые передает РИА Новости, после обработки 30% протоколов в целом по стране за конституционную реформу проголосовала большая доля избирателей: 74,10%, в то время как против проголосовали 24,97%.

Однако в Коми, по официальным данным, после обработки 5,23% протоколов подавляющее большинство жителей проголосовали «против»: 68,88%. Таким образом «за» проголосовали лишь 29,93%.