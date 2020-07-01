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01 июля, среда

[21:27]Поддержка на онлайн-голосовании ниже обычной, а жители Коми выступили против поправок
[20:47]После обработки 20% протоколов: "за" – 72,14%, "против" – 27%. Общая явка: 65%
[19:53]Армия не оставила выборы: явка военнослужащих составила 99,991%
[19:04]Собянин заявил, что не ждет второй волны и сильных изменений ковидной статистики
[18:31]КП и "Царьград" выложили фейковую переписку от лица избитого журналиста "Медиазоны"
[17:53]"Голос" заявил о кампании по их дискредитации и вводе ЦИК в заблуждение
[17:06]Мэр Якутска проголосовала "против", но после фотошопа бюллетень показал "за"
[16:24]Григорий Юдин: "Это безумное чаепитие не отражает реальных настроений россиян"
[16:16]Вирусолог: В солёном море ковид долго не проживет, но дистанцию стоит соблюдать
[15:16]Активистов, которые телами выложили у Мавзолея "2036", отпустили без протокола
[15:13]Художник в Петербурге создал работу из 65 экземпляров Конституции 1993 года
[14:51]В движении "НЕТ!" решили обсудить итоги голосования на Пушкинской площади
[14:18]Клишас: Голосование по Сети прошло успешно, СФ обсудит его использование в будущем
[14:14]У храма под Петербургом нашли связанный скелет
[13:41]Беглов о питерском полицейском, сломавшем руку журналисту "Медиазоны": "Бывает"
[13:23]Путин пришел без маски на избирательный участок
[12:01]"Заморозки" не будет: тарифы ЖКХ с 1 июля поднимутся на 2,4-6,5%
[11:22]Владимир Путин проголосует по поправкам в здании Академии наук
[11:09]COVID-19 за сутки в РФ: 6 556 – заболели, 10 281 – выздоровели, 216 – умерли
[10:43]Генпрокурор Краснов уволил сотрудника, предложившего полицейским загуглить его имя
[09:40]На 69-ом году жизни умер актер Виктор Проскурин
[09:00]Материалы "Новой газеты" приобщили к уголовному делу о сливе отходов в тундру
[08:10]Бухгалтера освободили от наказания, а полицейских – от погонов. Новости к утру 1 июля

30 июня, вторник

[18:03]Вихарева предложила провести митинг в защиту политзэков с помощью машины времени
[17:22]В Латвии запретили трансляцию семи телеканалов, связав их с Дмитрием Киселевым
[16:42]Сбербанк соощил о выдаче "Аэрофлоту" пятилетнего кредита более чем на 30 млрд
[16:03]В Питере полицейский сломал руку журналисту "Медиазоны", в Москве напали на журналиста "Новой"
[15:23]Член СПЧ раскритиковал работу "Голоса" и заявил, что 92% их нарушений – "фейки"
[14:34]Думская оппозиция раскритиковала идею Матвиенко голосовать несколько дней и дальше
[13:44]Прокуратура по просьбе "Яблока" проверит Шапошникова на коррупцию
[12:56]В Сибири коронавирус нашли у 30 членов УИК, в голосовании они не участвовали
[12:16]Независимый наблюдатель раскрыл схему массовых фальсификаций голосования в Москве
[11:16]Обвиняемых в изнасиловании полицейских отпустили из-под домашнего ареста
[10:58]Кадыров сообщил об освоении почти 2 млрд выделенных на борьбу с COVID-19 средств
[10:13]Роспотребнадзор в Чите: во время репетиции парада заражались "ну единицы просто"
[09:58]Пожар в Нижегородской области унес жизни детей в возрасте от двух до 11 лет
[09:47]Лишь четверть россиян к началу пандемии имели достаточно средств для выживания
[08:57]Пентагону неизвестно о связи талибов с ГРУ. Песков назвал это "100% чушью"
[08:25]Нарушения на плебисците, Шнуров на RTVi, ЕС без России. Главное к утру 30 июня

29 июня, понедельник

[18:16]Суд по делу Соколова отложен для решения вопроса о публикации переписки с Ещенко

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Поддержка на онлайн-голосовании ниже обычной, а жители Коми выступили против поправок

Политика
21:27, 01 июля 2020

Поддержка на онлайн-голосовании ниже обычной, а жители Коми выступили против поправок
Алексей Венедиктов // Фото: Global Look Press
Алексей Венедиктов // Фото: Global Look Press

В ходе электронного голосования «за» одобрение принятия поправок в Конституцию проголосовали 62,02% принявших участие, а «против» — 37,97%.

Как сообщает в своем Telegram-канале заместитель председателя Общественной палаты Москвы, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, доля проголосовавших «против» поправок в Нижнем Новгороде превысила соответствующий показатель в столице: в Москве «за» проголосовали 62,33%, а в Нижнем Новгороде — 59,63% избирателей, воспользовавшихся возможностью проголосовать дистанционно. 

Против реформы в столице электронно проголосовали 37,67%, а в Нижнем Новгороде — 40,31%.

Как ранее писал Sobesenik.ru, финальные экзитполы протестного движения «НЕТ!» показали, что в Москве поправки поддержали лишь 44,91%, а выступили против них 54,89%.

При этом, по данным ЦИК, которые передает РИА Новости, после обработки 30% протоколов в целом по стране за конституционную реформу проголосовала большая доля избирателей: 74,10%, в то время как против проголосовали 24,97%.

Однако в Коми, по официальным данным, после обработки 5,23% протоколов подавляющее большинство жителей проголосовали «против»: 68,88%. Таким образом «за» проголосовали лишь 29,93%.

Теги: #Москва #Голосование по поправкам в Конституцию 1 июля

Рубрика: Политика

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