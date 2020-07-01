После обработки 20% протоколов: "за" – 72,14%, "против" – 27%. Общая явка: 65%

По данным Центризбиркома, после обработки 20% протоколов «за» одобрение принятия поправок к Конституции проголосовали 72,14% россиян. Против — 26,89%. Об этом сообщает ТАСС.

Избирательные участки были закрыты в 20:00. Как передает «КоммерсантЪ», итоговая явка по Москве составила 53,32%. По стране явка составила 64,99%. Как считает глава ЦИК Элла Памфилова, такой результат является «очень достойным» на фоне пандемии. Плебисцит из-за разницы в часовых поясах продолжается только в Калининграде. В Москве приступили к дешифровке результатов электронного голосования.

По данным exit poll-ов движения «НЕТ!», в столице «за» поправки проголосовали 44,91% посетивших участки, а «против» — 54,89%, а в Санкт-Петербурге: 36,69% и 63,07% соответственно.