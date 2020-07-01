Клишас: Голосование по Сети прошло успешно, СФ обсудит его использование в будущем

По мнению сенатора Андрея Клишаса, электронное голосование в Москве и Нижнем Новгороде показало себя «успешным и заслуживающим самого внимательного изучения». Он пообещал обсудить его дальнейшее применение с коллегами по Совету Федерации.

«Мы в Совете Федерации обсудим возможность более широкого применения электронного голосования в избирательной системе», — приводит его слова «Парламентская газета».

Напомним, что дистанционно в процедуре всенародного волеизъявления приняли участие более 1,1 миллиона человек. Оно завершилось в 20:00 30 июня. Журналисты «Дождя» обращали внимание, что систему можно обойти, регистрируясь по чужим паспортным данным через mos.ru и используя чистые сим-карты. Позднее у ведущего Павла Лобкова получилось проголосовать против поправок дважды: удаленно и на УИК.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова уже заявляла, что электронное голосование будет задействовано в некоторых регионах и в единый день голосования этой осенью.