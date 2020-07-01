Армия не оставила выборы: явка военнослужащих составила 99,991%

Центризбирком в своем Twitter сообщил, что, по словам руководителя Главного военно-политического управления вооруженных сил РФ генерал-полковника Андрея Картаполова, явка военнослужащих на голосование по поправкам составила почти 100%.

«В вооруженных силах России голосование практически завершилось. Уже проголосовали около 1,5 млн военнослужащих, членов их семей, а также представителей гражданского персонала. При этом явка составила 99,991%», — приводит его слова ЦИК.

Такое заявление ведомства пользователи Twitter-а восприняли критически: «Самим не смешно заявлять, что нет нарушений после явного принуждения к голосованию?» — пишет один из них в ответ на сообщение ЦИК. «Ну теперь расскажите, что они добровольно голосовали, а не строем по команде в установленное время», — иронизирует другой.