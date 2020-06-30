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Владимир Рыжков: Путин пополнит ряды бессрочных лидеров

Политика
16:26, 30 июня 2020

Владимир Рыжков: Путин пополнит ряды бессрочных лидеров
Фото: скриншот с трансляции / ТАСС
Фото: скриншот с трансляции / ТАСС

Сегодня, накануне дня всенародного голосования, которое идет с 25 числа, Владимир Путин выступил с очередным обращением к гражданам.

На этот раз президент вещал не из бункера, а на фоне мемориала Советскому солдату, который он только что открыл совместно с Лукашенко. Самое интересное: на этот раз глава государства вышел в эфир за полчаса до объявленного времени, что против его обыкновения заставить публику подождать хотя бы пару часов. В последний раз он был пунктуален 10 марта, когда минута в минуту прибыл в Госдуму на «поправку Терешковой».

После дежурных слов про доблесть дедов, стабильность и безопасность, Путин напомнил о голосовании по поправкам, добавив, что они вступят в силу только после их народного одобрения.

– Это только фон. Путин начал кампанию по изменению Конституции еще в январе, когда он впервые об этом сказал, – комментирует политик Владимир Рыжков. – Он ведет эту кампанию полгода, и она завершилась бы 12 или 22 апреля. То есть, планировался блицкриг. Планировалось все это провернуть за четыре месяца, но помешала пандемия коронавируса. Пришлось все голосование переносить на 1 июля и растягивать его на неделю. Поэтому все его выступления, все его действия нужно рассматривать в контексте подготовки и агитации за изменения в Конституцию. Понятно, что он должен был обратиться накануне последнего дня голосования к гражданам с призывом поддержать его поправки. Он решает главную для себя задачу: создать возможность для бессрочного правления. То есть, сделать то, что сделал Лукашенко в 90-е годы, Алиев, Назарбаев и прочие авторитарные лидеры. Все остальное, все эти поправки про патриотизм, культуру и русский язык – всего лишь красивая упаковка для главной конфеты. Для продления власти. Поэтому он и обратился с этим призывом, расчитывая, что получит необходимый результат и это откроет ему дорогу к бессрочной власти. Все предельно просто, как сваренное вкрутую яйцо. Полагаю, что вчерашний результат экзитполов от ВЦИОМа и будет в итоге объявлен. Потому что ВЦИОМ близок к администрации президента и эти цифры можно считать установочными для властей регионов и избирательных комиссий.

Обнулянты до Путина

1996 – Александр Лукашенко, Беларусь; Альберто Фухимори, Перу

1998 – Аскар Акаев, Киргизия

1999 – Уго Чавес, Венесуэла

2000 – Нурсултан Назарбаев, Казахстан

2003 – Эмомали Размон, Таджикистан

2006 – Блэз Компаори, Буркина-Фасо

2007 – Ислам Каримов, Узбекистан

2012 – Абдулай Вад, Сенегал

2013 – Эво Моралес, Боливия

2015 – Пьер Нкурунзива, Бурунди

2019 – Абдель Фаттах ас-Сиси, Египет

Теги: #Путин #Голосование по поправкам в Конституцию 1 июля

Рубрика: Политика

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Фото: скриншот с трансляции / ТАСС

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