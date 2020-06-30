Прокуратура по просьбе "Яблока" проверит Шапошникова на коррупцию

Заместитель прокурора Москвы Андрей Цыганов в своем ответе на запрос партии «Яблоко» в Мосгордуме заявил, что прокуратура намерена изучить обращение депутатов о коррупционной составляющей в деятельности спикера столичного парламента Алексея Шапошникова.

Об этом в своем Twitter сообщил руководитель фракции «Яблоко» в МГД Максим Круглов.

«Прокуратурой г. Москвы организовано рассмотрение Вашего обращения … о возможном несоблюдении требований законодательства о противодействии коррупции председателем Московской городской Думы Алексеем Шапошниковым», — говорится в тексте ответа прокуратуры.

Напомним, что в качестве своего дохода за 2019 год Шапошников задекларировал почти 2 миллиарда рублей. После того как Алексей Навальный и ряд депутатов Мосгордумы обвинили его в коррупции, он объяснил столь высокий доход продажей акций компании ООО «Северянин», однако, как сам же в итоге признал, 870 миллионов от этой сделки были получены ещё в 2018 году, но в своей прошлогодней декларации (в её публичной части) спикер этого не отразил. По его мнению, так как средства были получены в результате длящейся сделки, то и декларировать их до её окончания было не нужно. В ФБК сочли, что доход он скрыл ради предвыборной кампании 2019 года.

Независимые депутаты после этого потребовали отставки Шапошникова и проверки закрытой части его декларации на предмет коррупции, однако соответствующую комиссию МГД также возглавлял Шапошников. В ходе её заседания с отключенной видеотрансляцией было принято решение выделить группу депутатов, которые решат, нужно ли проверять декларацию на заседании комиссии, но в состав этой группы не вошли представители оппозиции.