Среди улик по делу о боинге МН-17 появилась запись телефонного разговора

В Гаагский суд представлена запись переговоров фигурантов дела о крушении боинга МН17 в небе над ДНР. Об этом пишет «Росбалт» со ссылкой на Норвежский совет по делам беженцев.

Согласно аудиозаписи, воздушное судно в июле 2014 года сбили именно ополченцы Донбасса из ракетного комплекса «Бук». Они предположили, что сбили украинский военный самолет.

В разговоре присутствуют голоса подозреваемых. Сергей Дубинский позвонил Олегу Пулатову с вопросом о запуске ракеты, на что тот ответит «Бук сбил "Сушку"».

Ранее отмечалось, что среди обломков самолета среди тел пассажиров были обнаружены части ракеты «Бук».

Напомним, тогда погибли 298 человек, находившихся на борту самолета. Россия отрицает свою причастность к произошедшему.