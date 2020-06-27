Памфилова проголосовала по правкам к Конституции, отметив, что "явка достойная"

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова приняла участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.

Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал ЦИК.

На снимке, сделанном на подмосковном участке 783 в Павловской Слободе (городской округ Истра), Памфилова в маске и перчатках показывает свой паспорт членам участковой избирательной комиссии, соблюдая социальную дистанцию.

«Как вы видите по первому дню – явка достойная. Будем надеяться, что у нас в стране много активных, думающих, сопереживающих людей», – цитирует ТАСС главу Центризбиркома. По ее словам, на голосовании по Конституции задействовано большее число наблюдателей, чем в ходе президентских кампаний. Памфилова заверила, что ЦИК будет своевременно реагировать на сообщения о возможных нарушениях.

Общероссийское голосование по изменениям в Конституцию началось 25 июня. Основной день голосования, согласно указу Владимира Путина, назначен на 1 июля.