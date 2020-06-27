Итоги двух дней голосования: существенных проблем не обнаружено

Группа разбора Общественного штаба – основной центр системы наблюдения за голосованием. Сюда от наблюдателей и просто граждан поступает информация о возможных нарушениях. По итогам первых двух дней голосования по поправкам к Конституции Общественный штаб по контролю и наблюдению за голосованием сообщил, что хотя отдельные мелкие инциденты имели место, каких-то действительно существенных проблем обнаружено не было.

За прошедший день (26 июня) таких обращений было всего 9. Например, жалоба на организованную очередь голосующих. А на деле оказалось, что на участок просто пришло приписанное к нему воинское подразделение. Другая жалоба касалась того, что бюллетени на участке якобы хранятся без сейф-пакетов. Наблюдатель сразу все проверил – информация не подтвердилась.

Кроме того Группа разбора зафиксировала четыре сигнала о принуждении к голосованию. Что показала оперативная проверка? На двух предприятиях руководство действительно пыталось принудить своих сотрудников к участию в дистанционном голосовании. С нарушителями были проведены разъяснительные беседы. Прочие сигналы не подтвердились.

Еще один инцидент касался сотрудников избирательной комиссии, попытавшихся нарушить права наблюдателей на голосовании. Одного телефонного звонка из группы разбора оказалось достаточно для ликвидации конфликта, и наблюдатель смог продолжить свою работу. Были и смешные коллизии. Например, на одном из участков избирателю отказывались давать бюллетень, так как перепутали его с братом-близнецом, который уже проголосовал ранее. Ошибку установили, возможность проголосовать предоставили.

По итогам двух дней работы Группы разбора вывод однозначен: голосование по поправкам в Конституцию не обходится без единичных «накладок», однако никаких существенных проблем не наблюдается. Пока что самым громким значимым инцидентом стали два случая выдачи в первые часы голосования бюллетеней гражданам, зарегистрированным как онлайн-голосующие. По результатам проведенной проверки урны с «незаконными» бюллетенями были опечатаны, все бюллетени – аннулированы, а председатели УИК – отстранены от работы.

В целом по итогам первых двух суток голосования Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием не выявил внештатных ситуаций, способных заметно повлиять на результаты кампании. Напомним, что дистанционное голосование завершится 30 июня, а очное — 1 июля. И все это время сотрудники Общественного штаба и наблюдатели от различных организаций продолжат контролировать ход голосования.