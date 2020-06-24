В делегации Кыргызстана, прибывшей на парад, у двух человек обнаружили ковид

Пресс-служба президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова объяснила отсутствие главы государства на параде Победы в Москве. Известно, что Жээнбеков прибыл в Москву по приглашению президента РФ Владимира Путина вместе со своей делегацией.

Однако, как выяснилось, у сотрудника охраны и заведующего отделом внешней политики аппарата президента в делегации Жээнбекова был обнаружен положительный текст на коронавирус, передает «Новая газета».

На Красной площади Жээнбеков появился в защитной маске, но позже пропал из вида видеокамер. В том числе его не было на трибунах и во время совместного подхода президентов к Могиле Неизвестного солдата.

Стоит отметить, что все остальные президенты бывших стран СССР находились на мероприятии без защитных масок.