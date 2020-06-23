В СПЧ попросили ЦИК убрать с избирательных участков агитацию. Но её же и так нет

В московской временной рабочей группе Совета по правам человека при президенте считают, что на избирательных участках агитации ни «за», ни «против» поправок быть не должно. Так как само понятие «агитация» законом о голосовании по поправкам в Конституцию никак не регулируется, общественники попросили ЦИК РФ ограничить «информирование» на участках.

«Речь идет, на что обратили внимание мои коллеги, о том, чтобы дать возможность избирателю сделать свой выбор без какого-либо давления. Прежде всего, мы говорим, что термина "агитация" нет, но есть "информационное одобрение"... Мы боимся, что этим правом могут злоупотреблять — то есть у нас не регулируется агитация, разрешается информировать», — поясняет РИА Новости координатор группы Игорь Борисов.

Члены президентского Совета по правам человека пришли к выводу, что подобное «информирование», как определяет его ЦИК, нельзя размещать ближе чем в 50 метрах от мест, где проходит голосование. Борисов также выразил обеспокоенность, что ЦИК решит поместить «информационные» материалы не только на участках, но и прямо в кабинках.