Песков пояснил, что Путин цитировал не Гитлера, а советские архивы

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, говорить о некорректном цитировании Адольфа Гитлера в исторической статье Владимира Путина нельзя, так как его слова в работе не приводились вовсе.

«Неверное замечание одного из историков. Все, что используется в этой статье, является не передачей чьих-то слов, а является прямым цитированием документов из архивов. И в этом ценность этого материала», — приводит его слова «Интерфакс». Таким образом он прокомментировал замечание историка Игоря Петрова, который не смог найти приводимую главой государства цитату в оригинальных источниках.

Напомним, что ранее Sobesednik.ru писал о научных изысканиях Петрова, пытавшегося проанализировать статью президента и заключивший, что «Путин в своей статье некритически использовал неверно переведенную в советские времена цитату, опирающуюся на сомнительный источник».

Как подчеркнул Песков, в первую очередь работа его руководителя носит научный характер и призвана «передать непосредственно информацию, которая указана и хранится в архивных материалах, в первоисточниках». Являются ли эти исторические источники открытыми или они закрыты для изыскания ученых, он не упомянул.

Отметим, что в статье президент недвусмысленно ссылается именно на слова Адольфа Гитлера, якобы приводя его прямую речь: «Гитлер прямо заявлял: "Наша политика в отношении народов, населяющих широкие просторы России, должна заключаться в том, чтобы поощрять любую форму разногласий и раскола"», — говорится в тексте. Также в документе не приводится указание источника, что нехарактерно для исторических трудов.