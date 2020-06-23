Не посиневшими пальцами, а рейтингом: Лукашенко не согласен с кличкой "Саша 3%"

Белорусское телевидение сообщает, что Александр Лукашенко встретился с представителями оппозиции, обсудив с ними прозвища, которые ему дали в народе, и пообещав продолжать удерживать власть в своих руках, так как большая часть граждан поддерживает его.

«Никто власть сегодня в Беларуси сегодня не поменяет. Не потому что мы ее будем посиневшими пальцами удерживать, а потому что большинство подавляющее… (и мы знаем, какое это большинство, мы просто не печатаем эти социологические опросы)», — приводит его слова «Медуза» со ссылкой на телеканал «Беларусь 1».

Также глава государства призвал оппозиционно настроенных граждан «успокоиться» и предложил им обращаться со всеми проблемами к нему, так как кроме него «их никто не решит».

Он также не согласился со своим прозвищем «Саша 3%»: «Да вы хоть верите, что у действующего президента [рейтинг] 3%? Да вот в этой вот альтернативной кампании я и то больше трех наберу», — посетовал он, отдельно отметив, что называть его «усатым тараканом» также не следует, потому что «ни в одной стране не позволено оскорблять людей».

Отметим, что электоральная социология в Беларуси не публикуется, как и результаты опросов о доверии политикам.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в Республике арестованы уже два кандидата в президенты страны: Виктор Бабарик (а также его сын Эдуард) и Сергей Тихановский (вместо него в выборах намерена участвовать жена Светлана).