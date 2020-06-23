Госдума в первом чтении приняла закон Путина, ссылающийся на непринятую поправку

Законопроект об обязательном прививании школьникам патриотизма и уважения к «героям Отечества», внесенный президентом РФ Владимиром Путиным, был единогласно принят Госдумой. Никто не воздержался, все 348 депутатов, которые присутствовали в зале, проголосовали «за», отмечает Znak.com.

Отметим, что ранее выяснилось, что в предложении глава государства ссылается на ещё непринятые поправки к Конституции, голосование по которым пройдет 1 июля.

«Давайте поблагодарим автора законодательной инициативы Владимира Путина, благодаря его решению мы сегодня рассматриваем этот законопроект, который нашел поддержку всех политических фракций. Это не только долгожданно, но и важно. Речь о воспитании наших детей, для нас это приоритет», — высказал свое отношение к законопроекту председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин под бурные аплодисменты депутатов.

Ранее Владимир Путин объяснял свое решение сослаться на непринятую поправку тем, что «некоторые вещи мы имплементируем в жизнь до принятия поправок в Конституцию», что, по его мнению, говорит о востребованности реформы Основного закона.