Мосгорсуд отменил решение о блокировке счетов родственников Навального и Жданова

Блокировка счетов родственников оппозиционного политика Алексея Навального и его соратника, директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, решение о которой ранее принял Басманный суд, была снята Мосгорсудом. Как рассказал «МБХ Медиа» адвокат Владимир Воронин, дело было отправлено на повторное рассмотрение в районный суд.

«Постановление Басманного суда частично отменили и отправили дело на новое рассмотрение в первую инстанцию. Частично — в части родственников Навального, родственников Жданова. По сути, со счетов родственников арест сняли. Но решение не вступило в силу, оно отправлено на новое рассмотрение, но, соответственно, другому судье», — объяснил Воронин.

Напомним, что на фоне летних протестов против ФБК было возбуждено уголовное дело об отмывании миллиарда рублей. Вскоре сумма снизилась до 75 миллионов, а в штабах Навального по всей России были проведены массовые обыски. Правоохранители заблокировали счета многих сторонников политика. У каждого из них, включая родителей и детей, на счетах возникла задолженность в 75 миллионов рублей. Как отмечал оппозиционер, его несовершеннолетнему сыну даже заблокировали социальную карту москвича.

В ФБК настаивают, что обвинения против них абсурдны и носят политический характер.