В московской галерее, где проводилась выставка Pussy Riot, проходят обыски

В московской галерее АРТ4 проходит обыск. Об этом глава галереи Игорь Маркин сообщил «МБХ медиа». В учреждении проходили выставки групп Олега Навального и Pussy Riot.

Галеристу позвонил сам следователь и сообщил об обыске. Следователь отказался прислать Маркину постановление об обыске, требуя личного присутствия.

В заведение прибыли порядка 15 человек в форме.

Ранее сообщалось, что около десяти человек (двое из которых были в форме полицейских) утром 21 июня выломали дверь в квартиру активиста Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова. Сейчас местонахождение Верзилова неизвестно.