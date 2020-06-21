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Новости дня

21 июня, воскресенье

[20:24]Переживший кризис "Серебряный дождь" все ещё нуждается в помощи слушателей
[19:26]Сыну соперника Лукашенко по президентской гонке предъявили обвинение
[18:35]Володин: все, кто голосует против поправок или воздерживается, идут против народа
[17:39]В затоплении Варшавского шоссе Мосводосток винит природные стихии
[17:12]СМИ: Верзилов дает показания по уголовному дело об экстремизме в соцсетях
[16:33]Путин призвал чиновников избегать аскетизма, напомнив, как "скромно" живут люди
[16:26]В московской галерее, где проводилась выставка Pussy Riot, проходят обыски
[15:58]Нарышкин прервал интервью с "Би-Би-Си" после повторного вопроса про Солсбери
[15:52]Путин заявил, что может пойти на новый срок, призвав голосовать за свои поправки
[14:52]Британскую полицию обвинили в сокрытии пола преступника из-за политкорректности
[13:57]Пост Юрия Дудя о "позорных поправках" набрал миллион лайков
[13:29]В Петербурге толпа подростков избила пару уличных музыкантов
[12:09]Петру Верзилову взломали дверь в квартиру. Он не выходит на связь
[11:28]Ветер в Москве повалил 60 деревьев
[10:51]COVID-19 за сутки в РФ: 7 728 – заболели, 5 119 – выздоровели, 109 – умерли
[10:02]Активист: Сторонников якутского шамана поместили в обсерватор
[09:32]Президент Египта назвал легитимным любое вторжение армии в Ливию
[08:51]Олег Шеин: У подозреваемой в убийстве сына астраханки что-то творилось с головой
[07:43]Кадыров похвалился анализами, а МЧС посчитало пожары. Новости к утру 21 июня

20 июня, суббота

[19:24]Минобороны рассказало о состоянии первой группы, тестирующей вакцину от COVID-19
[18:22]Губернатор Тюменской области объявил об открытии с 22 июня уличных кафе и парков
[17:20]В столице госпитализированы мужчина и женщина, в которых ударила молния
[17:12]Генпрокуратура сообщила о шести тысячах лесных пожаров в России с начала года
[16:32]В результате ДТП с участием полицейского под Челябинском погиб один человек
[16:00]Путин поручил продлить до осени выплаты борющимся с коронавирусом медикам
[15:40]В Астрахани обнаружили замурованное в бетон тело школьника, задержана его мать
[14:49]Московская полиция разыскивает болельщиков "Спартака", устроивших файер-шоу
[13:41]В Башкирии найдены мертвыми двое детей, которые пропали восемь месяцев назад
[13:20]Возможной причиной смерти автора хита "На заре" стали проблемы с сердцем
[12:45]Эксперты сочли вменяемым устроившего смертельное ДТП в центре Москвы Ефремова
[12:21]Во время голосования по Конституции в столице не нужно будет платить за парковку
[11:42]В Воркуте сотрудника отдела МВД задержали по подозрению в убийстве двоих коллег
[11:32]Суточный прирост случаев COVID-19 в России четыре дня держится на уровне 1,4%
[11:09]"Дочка" Nestle отказалась от слова "эскимо", посчитав его дискриминационным
[10:00]Задержания в Белоруссии и более 460 тысяч жертв COVID-19: главное к утру 20 июня
[09:18]Синоптики предупредили москвичей о грозе с градом и сильным ветром

19 июня, пятница

[21:59]Собянин рассказал, что все летние веранды в Москве забронированы на месяц вперед
[21:38]Бабарико предложил изменить конституцию Белоруссии, исходя из образца 1994 года
[21:00]ВЭФ во Владивостоке, который в 2019-м посетили более 8,5 тыс. человек, отменен
[20:23]В Подмосковье 1 июля заработают фитнес-центры, музеи откроются уже в конце июня

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В московской галерее, где проводилась выставка Pussy Riot, проходят обыски

Политика
16:26, 21 июня 2020

В московской галерее, где проводилась выставка Pussy Riot, проходят обыски
Фото: твиттер «МБХ медиа»
Фото: твиттер «МБХ медиа»

В московской галерее АРТ4 проходит обыск. Об этом глава галереи Игорь Маркин сообщил «МБХ медиа». В учреждении проходили выставки групп Олега Навального и Pussy Riot.

Галеристу позвонил сам следователь и сообщил об обыске. Следователь отказался прислать Маркину постановление об обыске, требуя личного присутствия.

В заведение прибыли порядка 15 человек в форме.

Ранее сообщалось, что около десяти человек (двое из которых были в форме полицейских) утром 21 июня выломали дверь в квартиру активиста Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова. Сейчас местонахождение Верзилова неизвестно.

Рубрика: Политика

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Конечно, смех смехом, а перегибов на местах и зачастую полное незнакомство граждан с собственными правами еще никто не отменял. Мы бы порекомендовали отельерам, особенно держателям почасовых заведений, завести себе на полставки работника загса, который оформлял бы гостям временные свидетельства о браке – на пару-тройку часов

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Скандала с Навальным можно было бы избежать. Если бы вместо ветеранов в роликах снимались Игорь Сечин, Аркадий Ротенберг, Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко и прочие приближенные к власти миллиардеры. Именно им в первую очередь нужно «обнуление» Владимира Путина

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