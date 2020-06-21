Президент Египта назвал легитимным любое вторжение армии в Ливию

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил журналистам, что любое вмешательство армии в ливийский конфликт на территории соседнего государства будет иметь исключительно легитимный статус, пишет ТАСС.

Об этом глава государства заявил в ходе визита на военнйю базу недалеко от ливийской границы.

Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что армия Египта используют военные мощности исключительно для борьбы с террористами, восстановления стабильности и безопасности, в том числе внутри своей страны.

«Наша армия защищает, а не угрожает. И это наша неизменная доктрина», — заявил глава республики.