Белорусский телеведущий раскритиковал коллег за их постоянную ложь о протестах

«Люди, которых задерживают, не экстремисты, не террористы, не вооружённые бандиты — это такие же беларусы, которые просто вышли на улицу, чтобы одним своим присутствием показать своё отношение к происходящим событиям», — пишет в Instagram ведущий белорусского государственного телеканала ОНТ Артемис Ахпаш, поясняя, что после этого поста доступ на ТВ для него «будет закрыт».

Во время силовых разгонов массовых митингов в разных городах Беларуси, когда сотрудники правоохранительных органов «паковали» граждан страны, по ОНТ транслировался «100-летний юбилей российского цирка», пишет журналист, отмечая в этом «двойную иронию».

Скриншот из Instagram

По мнению Ахпаша, его коллеги по телевидению «откровенно лгут» своим согражданам обо всех событиях, которые происходят в настоящий момент в Республике: «Что вы чувствуете приходя домой? Неужели в своей "служебной квартирке" вы настолько забываете обо всём? Вас всё устраивает? Неужели Вы согласны и дышать по указке?» — задает он им риторический вопрос.

По отношению к протестующим ведущий также выражает понимание, отмечая, что «другого способа выразить свои чувства и мнение» у них нет.

Ахпаш также выражает уверенность в том, что за 10-летний период своей работы на ТВ он никогда не был «инструментом пропаганды», отказываясь работать в новостных передачах: «И перед своим зрителем я честен!» — заключает он.