На подписание Москвой и Минском договора о взаимном признании виз ушло 1,5 года

Главы МИД РФ и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей подписали соглашение о взаимном признании виз между странами.

Об этом сообщает ТАСС.

В декабре 2018 года бывший тогда премьер-министром России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о заключении соглашения между правительством РФ и правительством Белоруссии «о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств – участников Договора о создании Союзного государства». В соответствии с документом, граждане третьих стран с визой одной страны смогут свободно въезжать, выезжать и пребывать на территории другой в течение срока действия визы, при этом каждая из сторон может отказать таким лицам во въезде либо сократить срок их пребывания на своей территории.

Предполагалось, что соглашение будет подписано 13 декабря 2018 года на заседании Совета министров Союзного государства. Его отложили, поскольку Минск не успел завершить необходимые внутренние процедуры. До настоящего момента взаимодействие по этому вопросу проходило в формате двусторонних консультаций.

Говоря о затянувшихся сроках подготовки соглашения, Сергей Лавров заявил, что они не являются такими уж большими, особенно в свете важности документа. «Рекордом является, скорее, история переговоров о том, чтобы Евросоюз, наконец, стал участником Европейской конвенции о правах человека и участником Европейского суда по правам человека», – отметил министр.

Ранее состоялся телефонный разговор между президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, в ходе которого они, в частности, выразили удовлетворение в связи с завершением работы над российско-белорусским межправительственным соглашением о взаимном признании виз.