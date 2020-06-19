Историк: Путин в статье использовал фейковую цитату Гитлера из экстремистской книги

Историк Игорь Петров обнаружил, что в своей исторической статье президент РФ Владимир Путин использует цитату, приписываемую Адольфу Гитлеру, хотя документальных подтверждений её подлинности нет.

«Гитлер прямо заявлял: "Наша политика в отношении народов, населяющих широкие просторы России, должна заключаться в том, чтобы поощрять любую форму разногласий и раскола"», — говорится в тексте президентской статьи.

В своем блоге на LiveJournal Петров поясняет, что, хотя Путин не дает здесь ссылки на источник, он предоставляется в книге д.и.н. Б.Л. Хавкина «Рейхсфюрер СС Гиммлер. Второй после Гитлера», где фраза также используется. Данная в этом издании ссылка, по словам историка, ведет к книге Генри Пикера «Застольные разговоры Гитлера», которая ранее была внесена в федеральный список экстремистских материалов.

«Небольшим недостатком является лишь тот факт, что мне не удалось найти издание "Застольных разговоров Гитлера" 1961 года. Тем не менее я не сдался и продолжил поиски, в результате чего в "Военно-историческом журнале" за 1960 год нашел ту же цитату с более точной ссылкой», — объясняет ход мини-расследования историк.

Однако изучение оригинала первого издания книги Пикера от 1951 года показало, что на указанных страницах такой фразы Гитлера также нет, хотя есть другая, отдаленно напоминающая её. К тому же в других исторических работах эту книгу обвиняют в том, что она передает «не аутентичные слова Гитлера».

В качестве вывода историк заключает, что «В. В. Путин в своей статье некритически использовал неверно переведенную в советские времена цитату, опирающуюся на сомнительный источник», отмечая «советский привкус» работы президента.