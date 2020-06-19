Автора материала "Дождя" о махинациях с электронным голосованием опросит Центр "Э"

Корреспондента «Дождя» Антона Баева вызвали в главное управление МВД для его опроса сотрудниками Центра «Э», занимающимися борьбой с экстремизмом. Об этом «Интерфаксу» рассказал главный редактор телеканала Тихон Дзядко.

Он положительно оценил, что полиция пытается разобраться в предоставленных журналистом данных о попытках фальсификации электронного голосования, уточнив, что, по словам правоохранителей, Центр «Э» «тоже занимается такими вопросами».

Как отмечается, уголовное дело пока не заведено, однако юрист «Дождя» поедет на встречу со следователями вместе с журналистом.

Напомним, ранее Баев рассказал о мошеннической схеме, по которой злоумышленники массово за деньги регистрируют «чистые» сим-карты в московской системе электронного голосования с помощью базы данных столичных пенсионеров. После этого в Общественной палате попросили МВД проверить эти сведения. Ночью того же дня полицейские приехали в редакцию «Дождя» и опросили Баева после того, как он отказался ехать с ними в отделение.

Отметим, что накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал информацию «Дождя» «абсолютной чушью», заявив, что у СМИ должно быть «особое чувство ответственности» к теме плебисцита. До сегодняшнего дня сведений об участии в проверке сотрудников Центра «Э» не поступало.