ВЦИОМ: 68% россиян намерены голосовать по поправкам, а 53% сделают это 1 июля

Согласно данным опроса ВЦИОМа, на всенародном волеизъявлении по поправкам в Конституцию планируют проголосовать 68% россиян: 47% точно уверены, что примут участие в плебисците, а ещё 21% склоняются к этому. 17% полностью или частично исключают для себя такую возможность.

При этом из вопроса о том, в какую именно дату с 25 июня по 1 июля респондент намерен пойти на голосование, следует, что в нем планируют принять участие уже 78%: 53% в основной день (1 июля), а 25% до него. Из другого вопроса следует, что лишь 74% граждан знают точную дату плебисцита, а 76% в курсе, что голосование пройдет в течение недели.

Саму процедуру голосования считают достаточно безопасным процессом 66% опрошенных, а 14% россиян даже полагают, что принятые антиэпидемиологические меры являются избыточными.

Кроме того, ВЦИОМ также опросил людей на предмет того, как они воспринимают голосование по поправкам, однако предоставив лишь два варианта, об отношении к которым социологи спросили отдельно. Эти варианты заключались в том, что плебисцит является для респондентов «возможностью защитить, отстоять свои интересы и интересы их семьи», либо «возможностью повлиять на будущее нашей страны, их будущее и будущее их семьи».