В Москве стартовало пробное электронное голосование

Испытания электронной системы дистанционного голосования, которая будет использоваться в ходе Всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, начались в четверг в Москве. Жители российской столицы, успевшие зарегистрироваться для участия в пробном туре, на протяжении двух дней — с 8:00 четверга, 18 июня, до 20:00 пятницы, 19 июня, смогут ответить на вопрос о том, что нужнее сегодня Москве — зеленые насаждения или парковочные площадки. Уже более 25 000 человек протестировали систему, что составляет 3% от общего числа москвичей, принявших решение голосовать электронно.

Тестовое голосование проходит на платформе 2020og.ru, сообщает сайт мэра Москвы. Инициатива его проведения принадлежит Общественному штабу по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве. Чтобы высказать свое мнение по важному для столицы вопросу, необходимо было заранее зарегистрироваться для участия в электронном голосовании по внесению изменений в Конституцию. Процедура регистрации стандартна, но для нее необходима активная учетная запись на сайтах mos.ru или gosuslugi.ru.

У тех, кто не успел зарегистрироваться для участия в тесте электронной системы, пока остается возможность присоединиться к основному электронному голосованию — о судьбе поправок в Конституцию России. Оно пройдет с 25 по 30 июня, чтобы снизить нагрузку на избирательные участки в день очного голосования 1 июля.

Записаться на участие в электронном голосовании по поправкам к Конституции можно на сайтах госуслуг (gosuslugi.ru) и мэра Москвы (mos.ru) до 14:00 21 июня. Однако доступно дистанционное голосование будет для жителей только двух регионов страны — Москвы и Нижегородской области.