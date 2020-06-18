В Архангельске на активиста составили протокол за выход с плакатом "2000-2036"

В Архангельске сотрудники полиции составили протокол о нарушении режима самоизоляции на активиста Александра Пескова, пишет издание Sota.Vision.

Молодой человек вышел на одиночный пикет с плакатом «2000-2036», выступая против обнуления сроков президента РФ в случае принятия новых формулировок Конституции РФ.

Пикет Александр проводил около городской администрации. Через несколько минут после начала акции из здания вышел сотрудник, занимающийся согласованием массовых мероприятий, и сфотографировал активиста с плакатом.

После этого приехали полицейские, которые составили протокол на Александра. По словам активиста, правоохранители действовали неуверенно и постоянно кому-то звонили.

Ранее в Архангельске ослабили режим самоизоляции и разрешили народу гулять. Активист решил воспользоваться этой возможностью и провел пикетирование, но все равно попал под статью.