Петербургский депутат Максим Резник с трибуны призвал голосовать против поправок

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник во время своего последнего выступления призвал своих коллег «совершить поступок» 1 июля текущего года, когда по всей России пройдет голосование по поправкам в Конституцию.

Он пояснил, что сам будет голосовать против поправок и заявил: «1 июля все становятся гласными. У каждого есть голос. Да, его могут украсть, шулер может пересчитать. Но всегда лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, чего не сделал [...] Если совершить поступок, однажды окажется, что ты не один. Нас — миллионы».

При этом речь Резника постоянно прерывалась со стороны спикера парламента Вячеслава Макарова. Кроме того, у депутата также несколько раз по неизвестным причинам выключался микрофон.

Напомним, что неделю назад Резник также выступил с громким заявлением в Заксобрнаии. Тогда он назвал государство «главным нарушителем прав человека в России», в качестве примера таких нарушений обозначив пенсионную реформу, «московское дело» и дело против ФБК, а Путина – нашим «последним диктатором», призвав россиян сказать ему «нет».

«Я считаю, что это [голосование 1 июля – прим. Sobesednik.ru] преступление против права на здоровье и жизнь российских граждан, потому что эпидемия коронавируса не закончена. Власть обманывает и сама не контролирует ситуацию», – пояснил он свою позицию.