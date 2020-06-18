Песков: у СМИ должно быть "особое чувство ответственности" к теме плебисцита

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал данные телеканала «Дождь» о мошеннической схеме для электронного голосования «за» поправки в Конституцию от лица пенсионеров «абсолютной чушью».

«В этом контексте уместно еще раз вспомнить и напомнить об ответственности за распространение заведомо лживой информации. Если я не ошибаюсь, там речь шла о голосовании с помощью каких-то SIM-карт и так далее, ну что является абсолютной чушью», — приводит «Медуза» слова представителя Кремля.

Он также обратил внимание, что в ходе дискуссии о коронавирусе и плебисците по поправкам в Конституцию, «конечно, нужно особое чувство ответственности и со стороны представителей СМИ».

От комментариев о ночном визите правоохранительных органов в редакцию «Дождя» Песков отказался.

Напомним, что сотрудники полиции решили опросить автора расследования Антона Баева в полпервого ночи. Ранее он рассказал о мошеннической схеме, из которой следует, что с помощью «чистых» SIM-карт и базы данных московских пенсионеров злоумышленники регистрируются в системе электронного голосования, чтобы за деньги поддержать поправки.