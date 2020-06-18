Мэрия Москвы: митинг КПРФ в день общероссийского голосования опасен из-за эпидемии

Столичное руководство отказало КПРФ и «Левому фронту» в согласовании протестного митинга против внесения в Конституцию поправок Владимира Путина, обосновав это «неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой».
Представители левых движений собирались провести митинг 27 июня – в день, когда плебисцит по поправкам в Основной закон будет проходить уже третьи сутки, передает «Интерфакс».
По данным агентства, организаторы акции планируют оспорить такое решение мэрии в суде, так как, по их мнению, оно идет вразрез с официальными сообщениями об улучшении ситуации с коронавирусом.
Напомним, что президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию. Об этом заявляли как в пресс-службе партии, так и её лидер Геннадий Зюганов: «Надо менять политический курс и проводить политику в интересах всех граждан, большинства, а не в интересах олигархии и самовластия одного лица», — пояснял он.
ПАВЕЛ ГРУДИНИН: Все мы одинаковые: нам всем противно, когда разворовывают страну; когда коррупция стала государственной политикой; когда у наших детей нет будущего. pic.twitter.com/HWjiPHZOE4— КПРФ (@kprf) June 18, 2020